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حسام عبدالغفار: هناك 10 مستشفيات جامعية يتواجد بها مرضى كورونا
الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:39 ص
الفجر
أشاد الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بمجهودات الأطباء في الآونة الأخيرة في مواجهة أزمة فيروس الكورونا، مؤكدا على وجود ١٠ مستشفيات جامعية بمصر بها مرضى إيجابيين بفيروس كورونا.
وكشف خلال تصريحات تلفزيونية بأنه تم الإعلان عن إضافة 7 مستشفيات خلال الأيام المقبلة ونهاية الأسبوع المقبل، ليكون هناك 21 مستشفى جامعية تتلقى مرضى كورونا.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أنه خلال الثلاث شهور الماضية ظهرت حقائق لم تكن واضحة على مستوى العالم، وكانت الدول تتزاحم على أجهزة التنفس الصناعى، وحاليًا ليست هي الأزمة، لافتًا إلى أن 20% فقط من مصابى كورونا يظهر عليهم أعراض.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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