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آخر تطورات صفقة انتقال فيرنر إلى ليفربول

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:53 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تدهور المفاوضات بين ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني بشأن الحصول على خدمات نجم الفريق الألماني تيمو فيرنر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن النجم الألماني يعتبر من أهداف الفريق الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث نجح فيرنر في جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية بالإضافة إلى ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وبايرن ميونخ الألماني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول رفض فكرة دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر من أجل إنضمامه إلى قلعة الأنفيلد عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني وأن لايبزيج يتمسك بالحصول على المبلغ المذكور وهو ما يرفضه ليفربول.

وأفادت أن ليفربول قرر الانسحاب من المحادثات الخاصة بهذا اللاعب مع لايبزيج.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول لا يرغب في دفع أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني خاصة مع الأخذ في الاعتبار الأثار السلبية المترتبة على النشاط الرياضي نتيجة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

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