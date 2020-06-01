عاجل.. اندلاع حريق بخط الغاز الطبيعي في العياط

نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة، في السيطرة على حريق شب في خط الغاز الطبيعي بقرية المتانيا التابعة لمركز العياط، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بخط الغاز بقرية المتانيا بمركز العياط.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، كما انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة، والرائد محمد مصباح والنقيب باسم هنداوي، معاوني مباحث المركز، تنسيقا مع الشركة القابضة للغاز.





وجرى غلق محبس الغاز تحسبًا لوقوع انفجار، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وأسفر عنه إصابة شخص بحروق، نقل على إثرها إلى المستشفي.





المعاينة الأولية كشفت أن الحريق نتج عن تسرب الغاز بالخط، أثناء عملية إصلاحه.





وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وتفحمت شقة سكنية، وتوفي قاطنيها، إثر الأدخنة الكثيفة وتمدد النيران بالشقة المندلع بها النيران، بمنطقة الدقي، وسط الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على الحريق قبل تمدده إلى باقي المجاورات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





كان اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة سكنية بعقار بشارع قمبيز، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.





على الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتم محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده.





وأسفر عن الحريق، تفحم الشقة السكنية محل البلاغ، ومصرع سيدة و4 أطفال، جري نقل جثمانيهم إلى المشرحة بواسطة سيارات الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وأجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران بالشقة مرة أخرى.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، ومعرفة سبب اندلاعه وإعداد تقرير حول سبب نشوبه، وتشريح جثت المتوفيين والتصريح بالدفن بعد ذلك.