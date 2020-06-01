تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم وليد أزارو

ذكرت تقارير صحفية محلية أن الشباب السعودي انضم إلى قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع المغربي وليد أزارو نجم الأهلي المُعار إلى الإتفاق السعودي.





حيث شهدت الأيام الماضية مفاوضات مبدئية من النادي السعودي من أجل الفوز بخدمات النجم المغربي في ظل رفض الإتفاق السعودي تجديد إعارته أو شراؤه نهائياً لأسباب مالية بالإضافة إلى رفض الأهلي إستعادة نجمه لعدم حاجة الفريق الأحمر إلى جهوده وذلك بناءً على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.





ويرغب الشباب السعودي في التعاقد مع آزارو خاصة وأن النادي السعودي كان يطمح في ضم النجم المغربي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنه تأخر في تقديم عرض رسمي للأهلي فإنتقل النجم المغربي إلى صفوف الإتفاق وقدم آداءًا جيدًا مع فريقه الحالي في الدوري السعودي لكن تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد حرمه من استمرار التألق بعد أن تم تجميد النشاط الكروي في العالم كله بعد تفشي الفيروس المميت.



