نجم الأهلي : الزمالك لم يحترمنا بعد الفوز بالسوبر

كشف المهاجم النيجيري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جونيور أجايي عن كواليس مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك الأخيرة والتى أقيمت فى الإمارات وانتهت بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح.





وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي النادي الأهلي احترموا لاعبي نادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب السوبر قبل الماضي والذي توج الأهلي بلقبه في شهر سبتمبر الماضي على ستاد برج العرب وانتهى بنتيجة 3/2.





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "أعرف أن أحساس أي فريق بعد الهزيمة يختلف عن الفوز، لذلك احترمنا جماهير ولاعبي الزمالك بعد الفوز بالسوبر قبل الأخير ولكن هذا لم يحدث منهم في الإمارات".



