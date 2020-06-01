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عاجل.. حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس "كورونا"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

انتشرت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول إصابة النجم أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد، وأنه انتقلت إليه العدوى من مساعده الخاص الذي كان معه أثناء تصوير مسلسله الرمضاني "الاختيار".

ونفت أخبار صحفية الخبر، مؤكدة أن النجم يتمتع بصحه جيدة ولا صحة إطلاقًا لما أثير من شائعات.

 كانت إحدى الصفحات المزورة التابعة للجماعة الإرهابية، نشرت صورة قديمة لكرارة، وهو طريح الفراش من إحدى مشاهد مسلسل "كلبش"، وذلك ردًا على نجاح مسلسل "الاختيار".

وعلى الجانب الآخر وردت أنباء حول إصابة عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بعد تجمعهم في حفل يتبع أحد رجال الأعمال بالجونة وتحولت الجونة إلى غرف للحجر الصحي ولكن لم يتم التصريح بذالك

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