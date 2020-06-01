عاجل.. الولايات المتحدة تفرض حظر تجوال في واشنطن لتزايد الاحتجاجات

أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض حظر التجوال في العاصمة واشنطن، وذلك من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 صباحًا، بحسب قناة العربية.





وكما استدعت الحرس الوطني فى محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة، وتدخلت الشرطة الأمريكية بعد كسر محتجين سيارة شرطة قرب البيت الأبيض.





وكانت، أعداد كبيرة من المتظاهرين أمام البيت الأبيض قدمت من خارج واشنطن.





واشتعلت الاحتجاجات فى الولايات الأمريكية، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى محيط البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "العربية الحدث".





واندلعت الاضطرابات خلال الأيام الماضية بعد وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذى ظهر فى مقطع مصور فى منيابوليس وهو يعاني من صعوبة التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض يجثو على رقبته.



