نجم الأهلي : أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال.. وهذا المنافس هو الأصعب

كشف المهاجم النيجيري جونيور إجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رايه فى المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.





وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتمنى مواجهة نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة الرجاء المغربي.





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "مواجهة الزمالك ستكون أسهل تلك المواجهات بالنسبة للأهلي ليس لأن الزمالك سيئًا بالعكس، المباراة ستكون قوية للغاية ولكن نحن نعرف الزمالك جيدًا لذلك سنتمكن من دراسته بشكل أفضل".





وتابع: "أما عن مواجهة الرجاء، فستكون أصعب لأني الأهلي لم يواجهه منذ سنوات".



