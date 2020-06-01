عمرو عبد الحميد يطلق مبادرة نزع فتيل الأزمة بين مغردين كويتين ومصريين









أطلق عمرو عبد الحميد مبادرة على الهواء لنزع فتيل الازمة بين مغردين كويتيين ومصريين مطالبا بالتوقف عن الإساءات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.





وطالب عبدالحميد خلال برنامج رأي عام على قناة TeN من الإعلامي الكويتي ماضي الخميس والكاتب الصحفي المصري أحمد رفعت بتلبية دعوته والاشتراك في المبادرة.



