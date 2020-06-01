Advertisements

"تستطيع الخروج اليوم" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان "eurasia" بموسكو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر

فاز الفيلم الروائي القصير " تستطيع الخروج اليوم" للمخرج مختار علي بحائزة افضل فيلم في مهرجان " eurasia " بموسكو .

وفيلم " تستطيع الخروج اليوم" من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي .

وتدورأحداثه فى إطار يوم مشحون بالتوترات وسوء الحظ حيث يهرب البطل باحثآ عن الآمان في عالمه البائس .

الفيلم تأليف وإخراج مختار علي ، مونتاج منار حسني ، مدير تصوير نادر جلال ، مهندس ديكور أسامة الشناوى ، مديرإنتاج محمد حمدي مكساج رامى حسين صوت إبراهيم عبد العزيز.

"الفيلم" من تمثيل سامح فكري، أحمد النبوي، أمنية العربي، محمد عبدالجواد، محمد شلش، عماد مجاهد، سامر المنياوي

أخبار تهمك

مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بسبب استاد الزمالك الجديد

منذ ساعة و نصف

قرار من النائب العام ضد "رامز جلال" بسبب السخرية من أهالي الشرقية

منذ حوالي 3 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة عودة رحلات الطيران أول أغسطس المقبل (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 7 ساعات

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

متحدث الوزراء يكشف مفاجأة بشأن مستشفيات القوات المسلحة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

"حالتها سيئة".. أشرف زكي يوضح تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ ساعتين و 11 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

01:10 ص

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

09:55 م

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

01:04 ص

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين