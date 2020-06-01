"تستطيع الخروج اليوم" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان "eurasia" بموسكو





فاز الفيلم الروائي القصير " تستطيع الخروج اليوم" للمخرج مختار علي بحائزة افضل فيلم في مهرجان " eurasia " بموسكو .





وفيلم " تستطيع الخروج اليوم" من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي .





وتدورأحداثه فى إطار يوم مشحون بالتوترات وسوء الحظ حيث يهرب البطل باحثآ عن الآمان في عالمه البائس .





الفيلم تأليف وإخراج مختار علي ، مونتاج منار حسني ، مدير تصوير نادر جلال ، مهندس ديكور أسامة الشناوى ، مديرإنتاج محمد حمدي مكساج رامى حسين صوت إبراهيم عبد العزيز.



