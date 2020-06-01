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"تستطيع الخروج اليوم" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان "eurasia" بموسكو
الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:27 ص
فاز الفيلم الروائي القصير " تستطيع الخروج اليوم" للمخرج مختار علي بحائزة افضل فيلم في مهرجان " eurasia " بموسكو .
وفيلم " تستطيع الخروج اليوم" من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي .
وتدورأحداثه فى إطار يوم مشحون بالتوترات وسوء الحظ حيث يهرب البطل باحثآ عن الآمان في عالمه البائس .
الفيلم تأليف وإخراج مختار علي ، مونتاج منار حسني ، مدير تصوير نادر جلال ، مهندس ديكور أسامة الشناوى ، مديرإنتاج محمد حمدي مكساج رامى حسين صوت إبراهيم عبد العزيز.
"الفيلم" من تمثيل سامح فكري، أحمد النبوي، أمنية العربي، محمد عبدالجواد، محمد شلش، عماد مجاهد، سامر المنياوي