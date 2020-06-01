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إيساف يرد على اتهامه بإحياء فقرة غنائية في أحد الأفراح في ظل أزمة "كورونا"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر

أكد المطرب إيساف، بعد تعرضه لهجوم شديد واتهامات باحيائه فقرة غنائية في أحد الأفراح، مؤكدًا أنه لم يقدم على هذا الفعل كما زعم البعض بفرقته أو بمقابل مادي، مؤكدا أنه أكثر الناس حرصًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأنه يجلس في منزله منذ ثلاثة أشهر.

وأوضح في بيان أن ما حدث هو أن المصور شريف قمر كان يحتفل بحفل زفافه وسط عدد محدود من المدعوين من أفراد أسرته وأصدقائه المقربين منه؛ وهو وشريف أكتر من إخوات، وأنه حضر الفرح بمفرده كأخ له، وأُقيم الفرح في مكان مكشوف بحضور عدد قليل جدا من المدعوين.

وأثناء حضوره طلب منه الأصدقاء الغناء، وقام بتقديم أغنية واحدة دون وجود فرقة، ولا يعلم لماذا الهجوم، واتهامه بأنه قدم حفلًا غنائيًا، أو شارك في إحياء فرح بالفرقة مدفوع الأجر.

ونوه إلى أن الإنسان خلق حرا، ومهما كانت الظروف واتخاذنا الإجراءات الاحترازية، فمن المؤكد أنه سيزور أخيه ويحضر فرحه، خاصة أن هناك اتجاها بالتعايش خلال الفترة القادمة من قبل الدولة، فلماذا يضع البعض ضده الاتهامات لمجرد حضوره بجانب صديقه في أهم يوم في عمره.

وأكد أن الحفل لم يكن فرح أو زفاف ولكنه مجرد عقد قرآن عائلى للمصور المعروف شريف قمر في جنينة فيلا بمساحة نص فدان  بأكتوبر وعدد الحضور كان لا يتعدي الثلاثين فرد وان إيساف  غنى أغنية واحدة بلاي باك بكل حسن النية مجاملة لصاحب عمره وأنه لا يعلم مدى عدم مشروعية التجمعات فى مكان خاص الذى لا ينطبق عليه قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وأنه كان هناك تباعد ومراعاة للظروف الحالية بدليل إقتصار الحفل على العائلة والمقربين مثلما حدث فى أماكن أخرى لبعض الشخصيات المعروفة على الساحة وغيرهم من عوام الناس.

وأكد أنه مع الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة جائحة الكورونا وأنه يعلم أن الفنان قدوة يحتذى بها من الناس وقد أصدر هذا البيان لتوضيح الصورة وبيان حقيقة ما حدث داعياً أن يرفع عن مصرنا الحبيبة البلاء ويحمى مصر والمصريين مع كامل تقديره للنقد ولتعليمات ونصائح الحكومة المصرية وأنه لم يرتكب ثمة مخالفة لأنه مجرد مدعو ولم يتقاضى أجر ولم يكن بصحبته فرقته الغنائية وأن ما فعله قد يفعله أى فنان أو مطرب تصادف وجوده فى عقد قران أحد أصدقائه أو أحد أفراد عائلته.

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