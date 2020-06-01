مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام: إن الأيام الماضية شهدت بعض الشائعات ولذلك قرروا الرد عليها رسميًا اليوم، لافتًا إلى أن الحكومة تلقت شكاوى حول المبالغة في أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة.





وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن رئيس الوزراء كلف الجهات المعنية بوضع ضوابط في المستشفيات الخاصة وأسعارها.





وأوضح أنه يتم توصيل العلاج للمصابين في أقرب وحدة صحية للمريض، وأنه تم تخصيص رقم ساخن لشكاوى كورونا في كل محافظة، متابعًا "لاستفسارات كورونا على الخط الساخن لوزارة الصحة 105، أو خط المستشفيات الجامعية 15311".





وأشار وزير الإعلام، إلى أن الأجهزة الرقابية والمحافظة سيتابعون أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ قرارت شديدة ضد المستشفيات الخاصة المخالفة لقرارات الدولة.





وتابع "هيكل"، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي طبيب يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية، معلقًا "الطب مهنة إنسانية في المقام الأول، ومن حق الطبيب أن يتم تأمينه، والأطباء يتحملون الكثير جدًا، وسنتخذ اللازم مع القلة التي تمتنع عن تقديم الخدمة الطبية".





ونوه بأن الحكومة ستتدخل لحماية حقوق المواطنين في تلقي العلاج، لافتًا إلى أن تحليل "بي سي آر" هو أحد وسائل تشخيص كورونا وليس الوسيلة الوحيدة، وأن هناك وسائل عديدة لتشخيص الإصابة بكورونا.





وذكر أنه سيتم إتاحة مستشفيات جديدة لاستقبال مصابي كورونا، منوهًا بأن أكثر من نصف إصابات اليوم في محافظة القاهرة، معلنًا بدء فتح مستشفيات جامعية لاستقبال حالات الاشتباه في كورونا.





وأردف أن حوالي 80% من إصابات فيروس كورونا لا تحتاج الذهاب إلى المستشفيات، ويتم متابعتهم تليفونيًا من قبل وزارة الصحة، وأن المصاب الذي تكون حالته متوسطة أو شديدة يتم نقله إلى المستشفى، وأن اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة كورونا اليوم هو الثاني خلال 48 ساعة.





وأشار إلى أن الخدمات التي تم إعادة تقديمها للمواطنين جاءت بضوابط، وأن 90% من المواطنين ملتزمون بارتداء الكمامات، ناصحًا المواطنين بعدم التخلي عن الكمامات، وأن النظام الصحي المصري لا يزال قادرًا على استيعاب الإصابات.



