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مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بسبب استاد الزمالك الجديد
الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:52 ص
حسام مجدي
اتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن العضويات الجديدة داخل النادي بسبب انشاء استاد النادي الأبيض الجديد.
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك فرض مبلغ مالي قدره 500 جنيه سنويا على أي فرد سيقوم بتجديد عضويته في النادي في الفترة المقبلة وذلك بسبب عمليات الإنشاء التي ينوي النادي القيام بها سواء للفرع الجديد أو لأتساد النادي.
ويستعد نادي الزمالك لبناء استاد جديد خاص بالقلعة البيضاء وبناء فرع جديد للنادي في مدينة 6 أكتوبر.
واجتمع بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية مع الشركات المسئولة عن بناء استاد وفرع النادي الجديد للنادي في مدينة أكتوبر وسيتم البدء في عمليات الأنشاء في وقت قريب.
ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة.