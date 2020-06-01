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مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بسبب استاد الزمالك الجديد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:52 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
اتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن العضويات الجديدة داخل النادي بسبب انشاء استاد النادي الأبيض الجديد.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك فرض مبلغ مالي قدره 500 جنيه سنويا على أي فرد سيقوم بتجديد عضويته في النادي في الفترة المقبلة وذلك بسبب عمليات الإنشاء التي ينوي النادي القيام بها سواء للفرع الجديد أو لأتساد النادي.

ويستعد نادي الزمالك لبناء استاد جديد خاص بالقلعة البيضاء وبناء فرع جديد للنادي في مدينة 6 أكتوبر.

واجتمع بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية مع الشركات المسئولة عن بناء استاد وفرع النادي الجديد للنادي في مدينة أكتوبر وسيتم البدء في عمليات الأنشاء في وقت قريب.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة.

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