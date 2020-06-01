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نجم الأهلى : حسام البدري "أب" ولهذا السبب كنت حزين فى بداية تواجدي بالقلعة الحمراء

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
 كشف جونيور أجايي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن كواليس فترته الأولي داخل صفوف المارد الأحمر وعن علاقته بالمدير الفنى السابق حسام البدري. 

وتحدث النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بحسام البدري، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، ومدرب الأهلي سابقًا، وأسباب عدم مشاركته في بداية إنضمامه لصفوف الأهلي.

وقال أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "حسام البدري، مدرب رائع، كان أب بالنسبة لي، وساعدني كثيرًا في التألق بصفوف الأهلي، وأتمنى له التوفيق في مشواره مع المنتخب المصري، وآمل في العمل معه من جديد في تجارب أخرى".

وانتقل أجايي في حديثه حول أسباب عدم مشاركته في الفترة الأولى من انتقاله للنادي الأهلي، مؤكدًا: "كنت حزين تمامًا بسبب عدم مشاركتي فأنا أحب المشاركة دائمًا".

وتابع: "تحدث معي أكثر من لاعب بالفريق، وانتظرت الفرصة وهنا تدربت بشكل أقوى للحفاظ عليها ونجحت في التألق منذ المشاركة الأولى أساسيًا وسجلت أولى أهدافي في شباك الاتحاد السكندري وحصل الهدف على الأفضل في مسابقة الدوري وقتها".

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