نجم الأهلى : حسام البدري "أب" ولهذا السبب كنت حزين فى بداية تواجدي بالقلعة الحمراء

كشف جونيور أجايي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن كواليس فترته الأولي داخل صفوف المارد الأحمر وعن علاقته بالمدير الفنى السابق حسام البدري.





وتحدث النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بحسام البدري، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، ومدرب الأهلي سابقًا، وأسباب عدم مشاركته في بداية إنضمامه لصفوف الأهلي.





وقال أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "حسام البدري، مدرب رائع، كان أب بالنسبة لي، وساعدني كثيرًا في التألق بصفوف الأهلي، وأتمنى له التوفيق في مشواره مع المنتخب المصري، وآمل في العمل معه من جديد في تجارب أخرى".





وانتقل أجايي في حديثه حول أسباب عدم مشاركته في الفترة الأولى من انتقاله للنادي الأهلي، مؤكدًا: "كنت حزين تمامًا بسبب عدم مشاركتي فأنا أحب المشاركة دائمًا".



