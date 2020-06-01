5 موضوعات مرتقبة على رأس اجتماع مجلس الأهلي الثلاثاء القادم

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لعقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء القادم 2 يونيو لمناقشة العديد من الأمور الهامة في الفترة الماضية.





وشهدت الساحة الرياضية العديد من التغييرات والأحداث في الفترة الماضية سواء بسبب انتشار فيروس كورونا أو لأسباب أخرى.





وينوي مجلس إدارة الأهلي مناقشة العديد من الأمور خلال الاجتماع الذي سيعقد يوم الثلاثاء أبرزها مناقشة ملف الإنشاءات الجديدة في فروع النادي المختلفة سواء في مدينة نصر أو الشيخ زايد أو التجمع الخامس بالاضافه إلى مناقشة الملف المالي لبحث تمويل رواتب موظفي وعمال ولاعبي الفرق الرياضية في النادي بدءاً من نهاية شهر يوليو المقبل.





كما سيناقش مجلس الأهلي تقرير إدارة النشاط الرياضي برئاسة روؤف عبدالقادر حول التجديد عقود بعض الفرق الرياضية خاصة الطائرة والسلة واليد و دراسة اعتماد المشروعات الاستثمارية الجديدة المقدمة من إدارة التسويق.



