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بعد زفاف شقيقته.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان: "اهتم بصحة الناس أكثر من صورك" (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعربت الاعلامية لميس الحديدي، عن استيائها بالزحام الشديد في زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان اليوم، معارضة لكل قوانين الدولة بمنع التجمعات والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلقت "الحديدي" على ذلك من خلال برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، اليوم الأحد قائلة:" أنا أحب محمد رمضان فنيًا وأراه ممثلًا جيدًا مجتهدًا الناس كلها بتحبه وهو نمبر وان ولكن في هذا المشهد اللي بيحضن ويبوس في الناس مش نمبر وان.. ولكن هذا الزحام لن يجعله نمبر وان".

وقارنت لميس بين فيديو زفاف شقيقة محمد رمضان وفيديو أخر لمجموعة من الشباب بمنطقة "الوايلي" وأكدت أن هذا المشهد مرفوض تمام لأن بهذا التقارب يسهل عملية انتشار الفيروس.

وأضافت أن الفنان محمد رمضان قدوة للشباب، لكنه يعطي قدوة غير جيدة بفيديو الزحام بزفاف شقيقته، موجه رسالة له:":أنت بتقول أنك نمبر وان.. ولازم تهتم بصحة الناس أكثر من اهتمامك بصورك".


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محمد رمضان لميس الحديدي كورونا زفاف شقيقة محمد رمضان

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