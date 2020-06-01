هل تهدد الروبوتات مستقبل البشر؟.. جمهور "رأي عام" يجيبون عمرو عبدالحميد في فقرة تفاعلية على فيسبوك





تناول الإعلامي عمرو عبدالحميد، في الفقرة الخاصة على البث المباشر في منصات التواصل الاجتماعي لبرنامج رأي عام وقناة TeN، السؤال الملح في ظل انتشار فيروس كورونا، "هل تخاف أن يأخذ الروبوت مكانك في العمل؟"، خاصة بعد وصول الروبوت إلى وظائف صعبة مثل الفن التشكيلي والإعلام والبنوك، في بعض الدول.





وتباينت ردود الفعل على سؤال الفقرة حول هل يسيطر الروبوت على وظائف البشر، بين مؤيد لفكرة سيطرة الروبوت في بعض الوظائف والمؤسسات كالمصانع والشركات التي تقدم خطوط إنتاج محددة، ومعارضين للفكرة، وبين مستبعد بشكل كبير المسألة حتى لو نجحت خارج مصر، في بعض الوظائف.





وعبر السكايب قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الروبوتات يجب أن يتم برمجتها بمجموعة من الأوامر مسبقة، ومحددة، لافتا إلى صعوبة أن تحل محل الإنسان في كثير من الوظائف.



