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تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:01 ص
طقس حار
طقس حار
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 1 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

طقس الاثنين نهارًا

- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة. 
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الاثنين ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وإثارة الرمال والأتربة اقصى غرب البلاد.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي متمركز في الصحراء الغربية بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 34 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمي 34 درجة والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمي 33 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمي 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمي 39 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمي 40 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمي 29 درجة والصغرى 13 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

حقيقة تعرض البلاد لموجة حارة

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن حقيقة تعرض البلاد لموجة حارة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، الأحد، أننا نتمتع بطقس ربيعي ممتع جدًا منذ بداية شهر شوال وعيد الفطر المبارك، وحتى الآن، ودرجات الحرارة تميل للبرودة ليلًا، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من الإثين هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. 

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه وفقًأ لبيانات الأرصاد الجوية خلال الأيام الماضية كان هناك منخفض جوي قادم من السودان ممتد للمناطق الشمالية وفقًا للخرائط وتوزيعات الضغط.

وأورد أنه كانت هناك موجة حارة بالفعل في درجات الحرارة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الاثنين والثلاثاء والأربعاء، أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3-4 درجات، ولكن وفقًا للتقلبات السريعة لفصل الربيع، والتغيرات السريعة التي تحدث في خرائط توزيعات الضغط انحصر منخفض السودان للمناطق الجنوبية فقط عند محافظات شمال وجنوب الصعيد، بينما القاهرة ومحافظات شمال البلاد ستشهد ارتفاع الإثنين فقط، على أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى يوم الثلاثاء لتعود لمعدلاتها الطبيعية.
تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين
تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

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