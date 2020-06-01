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ثنائي يوفنتوس يقتربان من مانشستر يوناتيد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع ثنائي فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يضع لاعبين من يوفنتوس الإيطالي على رأس الصفقات التي ينوي التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي، في إطار خطة النادي لتدعيم الفريق بصفقات قوية، لإستعادة الفريق بريقه مجددًا والعودة لمنصات التتويج بعد تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن إدارة مانشستر يونايتد، تخطط للتعاقد مع الثنائي دوجلاس كوستا وميريح ديميريل لاعبا يوفنتوس الإيطالي، بعد العروض القوية والمستوي الرائع الذي ظهر عليه اللاعبان مع السيدة العجوز في الفترة الماضية.

ويواجه نادي مانشستر يونايتد منافسة قوية من جانب نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع الثنائي دوجلاس كوستا وديميريل، لكن يتمسك الفريق الإنجليزي بحسم الصفقة لصالحه لحاجته لجهود اللاعبين في الموسم المقبل.

خاض "ديميريل" 7 مباريات مع يوفنتوس بالموسم الحالي، وسجل هدف وصنع آخر، في إجمالي دقائق لعب فعلية 559 دقيقة، بينما شارك "كوستا" في 18 مباراة مع اليوفي وسجل هدفين وصنع 5 أهداف أخري في 679 دقيقة لعب.

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