Advertisements

جونيور أجاي : أحرزت أهداف مؤثرة فى مرمي الترجي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث جونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أهدافه المؤثرة فى مرمي الترجي التونسي سواء بقميص الصفاقسي التونسي أو النادي الأهلي. 

وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بعد فسخ عقده مع الترجي، وخلال رحلة عودته إلى نيجيريا، تفاجئ بمفاوضات من نادي الصفاقسي التونسي.

وأوضح أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "بعدما تلقيت مفاوضات من الصفاقسي، رجعت مرة أخرى من نيجيريا إلى تونس مرى أخرى وبالفعل وقت على عقود الصفاقسي"

وتابع: "بعد مرور 3 أو 4 أيام، واجهنا نادي الترجي وهنا قررت الانتقام وإثبات ذاتي، بهز شباك الترجي التونسي وهو ما حدث بالفعل".

وأتم: "لقد أحرزت أهداف عديدة ومؤثرة في شباك الترجي بعدها كان أهمهم مباراة في الدوري كان الترجي يحتاجها من أجل التتويج بالدوري ولكن هدفي عطل تأجيلهم".

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 5 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ أقل من ساعة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 11 ساعة

"كنت مركب دعامات بالقلب".. أول تعليق من محمد هنيدي على عدم حضوره جنازة حسن حسني

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

"حالتها سيئة".. أشرف زكي يوضح تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث الوزراء يكشف مفاجأة بشأن مستشفيات القوات المسلحة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة عودة رحلات الطيران أول أغسطس المقبل (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار من النائب العام ضد "رامز جلال" بسبب السخرية من أهالي الشرقية

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

09:55 م

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

08:28 م

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين