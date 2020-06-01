جونيور أجاي : أحرزت أهداف مؤثرة فى مرمي الترجي

تحدث جونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أهدافه المؤثرة فى مرمي الترجي التونسي سواء بقميص الصفاقسي التونسي أو النادي الأهلي.





وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بعد فسخ عقده مع الترجي، وخلال رحلة عودته إلى نيجيريا، تفاجئ بمفاوضات من نادي الصفاقسي التونسي.





وأوضح أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "بعدما تلقيت مفاوضات من الصفاقسي، رجعت مرة أخرى من نيجيريا إلى تونس مرى أخرى وبالفعل وقت على عقود الصفاقسي"





وتابع: "بعد مرور 3 أو 4 أيام، واجهنا نادي الترجي وهنا قررت الانتقام وإثبات ذاتي، بهز شباك الترجي التونسي وهو ما حدث بالفعل".



