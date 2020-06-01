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عاجل.. الإفراج عن زوج شقيقة محمد رمضان من القسم بعد انتهاء التحقيق معه

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

انتهى منذ قليل التحقيق مع حسام حامد زوج إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان وذلك بعدما تم القبض عليه في قسم شرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما أقام حفل زفافه مساء أمس وسط تجمع عدد كبير من الأشخاص في ظل ازمة الكورونا.

واحتفل محمد رمضان شقيقته إيمان على حسام حامد بحضور شقيقهما الأكبر محمود رمضان، والمهندس عبد الحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين، فى إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

يذكر أن محمد رمضان مازال يحصد ثمار نجاح مسلسل "البرنس" الذى عرض فى شهر رمضان المنصرم، والذي ضم عدد كبير من النجوم وهم اللبنانية نور وأحمد زاهر وروجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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