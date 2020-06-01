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مجلس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن إصابات كورونا (فيديو)
الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:03 ص
أمنية فوزي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم تقليل عدد ساعات حظر التجوال؛ لأنهم تلقوا مناشدات من جانب المواطنين الذين يعملون في القاهرة وهم في محافظات أخرى، بالإضافة إلى أننا في موسم فصل الصيف، ويتم جمع المحاصيل الزراعية في الصباح الباكر.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الحكومة تنظر إلى كل الأرقام عندما تتخذ أي قرار؛ أي لا تنظر إلى أرقام الإصابات بكورونا فقط بل تنظر إلى أرقام الوفيات والشفاء، لافتًا إلى أن أرقام الشفاء جيدة، وأنه سيتم تحليل رقم الوفيات بسبب ارتفاعه؛ رغم أن الوفيات من المرضى كبار السن وأًحاب الأمراض المزمنة.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الغالبية العظمى من إصابات كورونا خفيفة، وتتعافى خلال 5 أيام فقط، وهذا أمر مطمئن.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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