مجلس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن إصابات كورونا (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم تقليل عدد ساعات حظر التجوال؛ لأنهم تلقوا مناشدات من جانب المواطنين الذين يعملون في القاهرة وهم في محافظات أخرى، بالإضافة إلى أننا في موسم فصل الصيف، ويتم جمع المحاصيل الزراعية في الصباح الباكر.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الحكومة تنظر إلى كل الأرقام عندما تتخذ أي قرار؛ أي لا تنظر إلى أرقام الإصابات بكورونا فقط بل تنظر إلى أرقام الوفيات والشفاء، لافتًا إلى أن أرقام الشفاء جيدة، وأنه سيتم تحليل رقم الوفيات بسبب ارتفاعه؛ رغم أن الوفيات من المرضى كبار السن وأًحاب الأمراض المزمنة.





ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الغالبية العظمى من إصابات كورونا خفيفة، وتتعافى خلال 5 أيام فقط، وهذا أمر مطمئن.



