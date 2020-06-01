أحمد زاهر اليوم ضيف مها الصغير في "its show time"





يحل النجم أحمد زاهر اليوم الاثنين ضيفا علي الأعلامية مها الصغير في برنامج its show time الذي يعرض علي قناة cbc في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويكشف أحمد زاهر خلال أستضافته تفاصيل وكواليس شخصية "فتحي" الذي حقق من خلالها نجاح جماهيري كبير في رمضان الماضي في مسلسل "البرنس".





كما يتحدث زاهر خلال اللقاء عن تفاصيل تحضيراته لشخصية فتحي مع المخرج محمد سامي، ورأيه في محمد رمضان في أول تجربة تجمعهم، كما تحدث اصعب مشاهده في مسلسل البرنس وسر الكيميا التي تجمعه بينه وبين المخرج محمد سامي.





يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقي بلاضافة إلي تسليط الضوء علي عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي وتقدمه دينا حويدق ومها الصغير ويذاع من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.



