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جونيور أجايي : وقعت للترجي قبل اللعب للأهلي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث جونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفترة التى سبقت توقيعه للمارد الأحمر والإنضمام إليه. 

وكشف النيجيري جونيور أجايي، عن مفاجأة من العيار الثقيل لأول مرة وهي توقيعه لنادي الترجي التونسي قبل الانتقال إلى الصفاقسي".

وقال أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "نعم انتقلت أولا عبر بوابة نادي الترجي التونسي ولكن فسخت العقد بعدها بـ24 ساعة فقط بعدما تدربت مرة واحدة مع الفريق".

وأوضح: "المفاوضات بدأت عندما لعبت مباراة ودية مع منتخب بلادي الأولمبي ضد تونس وسجلت هدفين، وهنا تلقيت عرض من نادي الترجي التونسي".

وأضاف: "بالفعل سافرت إلى تونس ووقعت على العقد بشكل رسمي واتفقنا على كل شيء، وتدربت المران الأول وكان تدريب سيئ للغاية بالنسبة لي، فقدمت أداءًا سيئًا للغاية، وفي اليوم التالي تفاجئت بمندوب من الترجي، بوجوده في فندق إقامتي وأبلغني بفسخ تعاقدي".

وتابع: "انخرطت في البكاء بعدما فسخوا عقدي ورجعت إلى نيجيريا من جديد".

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