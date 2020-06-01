عاجل.. رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل: "يا ريت الناس تخاف"

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حرصت الفنانة رجاء الجداوي على طمأنة جمهورها على صحتها وذلك بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، من خلال رسالة صوتية أرسلتها لنقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي.



وقالت "الجداوي في الرسالة الصوتية: "أنا الحمد لله صحتي اتحسنت الحمد لله، هو بس نفسي شوية قصير شوية عشان كدة مابقدرش أتكلم كتير".



وأضافت رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل: "لكن الحمد لله على كل شيء، أنا بطمن الناس، الدولة عاملة حاجة عظيمة جدا جدا، ويا ريت الناس تخاف عشان من خاف سلم".



ووجهت الفنانة رسالة للشعب من المصري بأخذ الحيطة، وعلاج الفيروس يتطلب مبالغ كبيرة على الدولة، وبزيادة الحالات بهذا الشكل ستدخل الدولة في أزمة إقتصادية بعدم قدرتها على توفير العلاج.





واختتمت "الجداوي" حديثها قائلة:" خافوا الموضوع صعب أوي أوي، وشكرًا لكل من سأل عني ودعالي، ألف شكر".