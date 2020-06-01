وفاة ملحن هندي شهير بفيروس "كورونا"

أعلن الاعلامي المعروف فاريدون شهريار، في تغريدة نبأ وفاة الملحن الهندي الشهير واجيد خان، إن المطرب سونو نجم أكد له خبر وفاة واجيد عد معاناة مع كوفيد 19





وآخر شخص قابل المطرب الراحلن هو الفنان الشهير سلمان خان حيث قاما بتحضير اغنية ( الأخوة) في مزرعة سلمان الخاصة والتي تم طرجها على اليوتيوب في عيد الفطر





كان الراحل من المع الأسماء في مجال الموسيقى في السينما الهندية وقام بتلحين أشهر وانجح الاغاني





من أشهر وانجح اعماله اغاني فيلم ( كان هناك نمر او تايجر ومطلوب )

وقدم أيضا ( رودي راثور، ٣ ديف، Family of Thakurganj

و بهذا سيكون فيلم ( رادهي) لسلمان خان الذي كان من المفترض عرضه في عيد الفطر اخر اعماله السينمائية



