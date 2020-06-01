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عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
قررت الأجهزة الأمنية، إخلاء سبيل المدعو حسام حامد، زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، عقب سماع أقواله من قسم شرطة الشيخ زايد، والتحفظ على منظم الحفلة ومسؤول "دي جي".

وكانت القوات قد ألقت القبض عليه بنزله السلمانية بالشيخ زايد، وذلك لإقامته حفل زفافه على شقيقة رمضان، وسط تجمعات، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء.

ورصدت أجهزة الأمن بالجيزة إقامة زوج شقيقة الفنان محمد رمضان حفل زفافه داخل كومباوند، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، نطاق قسم شرطة الشيخ زايد ثان.

وتمكنت القوات من القبض على العريس "حسام حامد" واقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان أقام الفنان محمد رمضان حفل زفاف شقيقته "إيمان رمضان"، داخل فيلا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وسط حضور الأصدقاء والأقارب، ووجود تجمعات، مما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فيروس الكورونا.

يعد زوج إيمان رمضان من حسام حامد الزيجة الثانية بالنسبة لها، حيث لديها ابن من زوجها الأول ويدعى كريم، كما أنها صاحبة أحدي الشركات المنتجة للعسل الطبيعي.

وكانت قد احتفلت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، بعقد قرانها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت "إيمان"، صور تجمعها بزوجها حسام حامد، وعلقت عليها قائلة: "حبيبى وجوزي ربنا يخليك ليا، الحمدلله على هديتك يارب".

واحتفل الفنان محمد رمضان بخطبة شقيقته في فبراير الماضي، في حفل عائلي اقتصر على أسرة العروسين.

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كورونا زوج شقيقة محمد رمضان بوابة الفجر الفجر

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