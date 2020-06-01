نائب محافظ أسوان تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

قالت الدكتورة غادة يحيى أبو زيد، نائب محافظ أسوان، إن أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ظهرت عليها قبل أسبوعين من الآن، وبعدما تناولت تناول بعض العقاقير المخصصة لنزلات البرد فتحسنت صحتها، معقبة: "قمت بعزل نفسي في المنزل واتبعت الإجراءات الاحترازية ولم أخرج من البيت إلا بعد 10 أيام عندما تحسنت صحتي ولم أذهب إلا لشقيقي.. ولكن تفاجئت أن شقيقي يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة".





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت، أنها قامت بعمل مسحة لها ولشقيقها خوفًا من أن تكون هي من نقلت العدوى له، متابعة: "ولكن نتائج المسحة أكدت إصابتي بالفيروس وخلو شقيقي منه"، مشددة على أنها حصرت كافة المخالطين لها منذ أن ظهر عليها أعراض البرد، وقامت بعمل مسحات لهم، ولم يثبت إصابة أي منهم بكورونا.





وأشارت نائب محافظ أسوان، إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الطبية، والاحترازية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه طاقم مكتب المحافظ في العزل المنزلي لمدة 14 يومًا، مشددة على أنه لم يظهر على أي منهم أية اعراض.



