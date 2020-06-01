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نائب محافظ أسوان تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا (فيديو)
الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:25 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة غادة يحيى أبو زيد، نائب محافظ أسوان، إن أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ظهرت عليها قبل أسبوعين من الآن، وبعدما تناولت تناول بعض العقاقير المخصصة لنزلات البرد فتحسنت صحتها، معقبة: "قمت بعزل نفسي في المنزل واتبعت الإجراءات الاحترازية ولم أخرج من البيت إلا بعد 10 أيام عندما تحسنت صحتي ولم أذهب إلا لشقيقي.. ولكن تفاجئت أن شقيقي يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة".
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت، أنها قامت بعمل مسحة لها ولشقيقها خوفًا من أن تكون هي من نقلت العدوى له، متابعة: "ولكن نتائج المسحة أكدت إصابتي بالفيروس وخلو شقيقي منه"، مشددة على أنها حصرت كافة المخالطين لها منذ أن ظهر عليها أعراض البرد، وقامت بعمل مسحات لهم، ولم يثبت إصابة أي منهم بكورونا.
وأشارت نائب محافظ أسوان، إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الطبية، والاحترازية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه طاقم مكتب المحافظ في العزل المنزلي لمدة 14 يومًا، مشددة على أنه لم يظهر على أي منهم أية اعراض.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".