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عاجل.. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان في "ليلة الدخلة"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم و هبة عبدالحفيظ

احتفل الفنان محمد رمضان، مساء أمس الأحد، بزفاف شقيقته الكبرى إيمان رمضان، على حسام حامد، وحضر حفل الزفاف لفيف من أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، فى إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وصرح مصدر مقرب لـ"الفجر الفني" بأن قوات الأمن تحركت للقبض على حسام حامد زوج شقيقة الفنان محمد رمضان وذلك بعد مخالفته قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية وعمل حفل زفاف ضم العديد من نجوم الفن والمجتمع.

وشارك محمد رمضان، في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبد العزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

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