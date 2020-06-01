Advertisements

نجم برشلونة على ردار توتنهام

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الحصول على خدمات واحد من أبرز نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن نادي توتنهام يسعي بقوة للتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة والمعار حاليًا لنادي بايرن ميونيخ الألماني، وذلك في الميركاتو الصيفي القادم، لتدعيم صفوف السبيرز بالموسم الجديد.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية أن توتنهام يرغب في التعاقد مع "كوتينيو" على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، بعدما رفض نادي بايرن ميونيخ الألماني تفعيل بند شراء اللاعب في الموسم الجديد، ليرحل عن صفوف الفريق البافاري نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة كان يرغب في بيع "كوتينيو" نهائيًا مقابل80 مليون يورو، ولكن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها معظم أندية العالم حاليًا قد تدفعه للموافقة على إعارة اللاعب مجددًا في الصيف المقبل.

ويستعد نادي توتنهام هوتسبير لتقديم عرضًا رسميًا للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة في الصيف المقبل، سيعرض عليه راتبًا أسبوعيًا بقيمة 200 ألف جنيه استرليني ليتساوي مع نجم الفريق هاري كين، لمحاولة إقناع اللاعب بالموافقة على ارتداء قميص السبيرز بالموسم القادم.

ويحظي "كوتينيو" بإهتمام العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته منهم أرسنال وليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.

انتقل كوتينيو إلي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وخاض مع الفريق البافاري 32 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 2036 دقيقة، سجل 9 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

أخبار تهمك

"كنت مركب دعامات بالقلب".. أول تعليق من محمد هنيدي على عدم حضوره جنازة حسن حسني

منذ أقل من ساعتين

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الوزراء يكشف مفاجأة بشأن مستشفيات القوات المسلحة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار من النائب العام ضد "رامز جلال" بسبب السخرية من أهالي الشرقية

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 4 ساعات

"حالتها سيئة".. أشرف زكي يوضح تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة عودة رحلات الطيران أول أغسطس المقبل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

09:55 م

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

08:28 م

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين