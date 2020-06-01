"90 ألف في الليلة".. برلماني يفجر مفاجأة عن أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا (فيديو)

علق الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على لقاء وزيرة الصحة ونقيب الأطباء، ولقاء رئيس الوزراء ونقيب الأطباء، قائلًا إنها بادرة لوجود تواصل مستمر بين الأطباء والسلطة التنفيذية، لافتًا إلى أنه تم حل شكاوى الأطباء في خلال اللقائين، وكان هناك نوع من الضبابية في العلاقة وتم حل كل هذه النقاط.





وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن اللقاءات المباشرة في مراحل الأزمات لها أهمية كبيرة في حل المشكلات، مؤكدًا أن بداية التواصل المباشر يحل المشكلات أولًا بأول.





وأشار إلى أن مصر لديها 113 مستشفى جامعي، و630 مستشفى حكومي، ولكن سنحتاج إلى المستشفيات الخاصة في أزمة كورونا، لافتًا إلى أن مصر لديها ما يقارب ألف مستشفى خاصة، أي أن هناك قوة وطاقة كبيرة في القطاع الخاص، ولذلك يجب أن يكون هناك بروتوكول بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة.





وأكد أنه يجب إلزام المستشفيات الخاصة بأسعار اقتصادية لا ترهق المواطن، لافتًا إلى أن أسعار المستشفيات الخاصة خرافية ولا يتحملها إلا عدد قليل من المواطنين، مشددًا على أنه يجب إلغاء تراخيص المستشفيات الخاصة التي لا تلتزم، معلقًا: "مينفعش نكسب المستشفيات الخاصة ملايين من أزمة كورونا، لايجب ألا تزيد الليلة في العناية المركز بالمستشفى الخاصة عن 4 آلاف جنيه"، متابعًا: "لكن مش معقول المستشفى تاخد في 4 أيام 360 ألف جنيه، يعني اليوم بـ90 ألف جنيه في المستشفى الخاصة".



