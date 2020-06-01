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"90 ألف في الليلة".. برلماني يفجر مفاجأة عن أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا (فيديو)
الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:43 ص
أمنية فوزي
علق الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على لقاء وزيرة الصحة ونقيب الأطباء، ولقاء رئيس الوزراء ونقيب الأطباء، قائلًا إنها بادرة لوجود تواصل مستمر بين الأطباء والسلطة التنفيذية، لافتًا إلى أنه تم حل شكاوى الأطباء في خلال اللقائين، وكان هناك نوع من الضبابية في العلاقة وتم حل كل هذه النقاط.
وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن اللقاءات المباشرة في مراحل الأزمات لها أهمية كبيرة في حل المشكلات، مؤكدًا أن بداية التواصل المباشر يحل المشكلات أولًا بأول.
وأشار إلى أن مصر لديها 113 مستشفى جامعي، و630 مستشفى حكومي، ولكن سنحتاج إلى المستشفيات الخاصة في أزمة كورونا، لافتًا إلى أن مصر لديها ما يقارب ألف مستشفى خاصة، أي أن هناك قوة وطاقة كبيرة في القطاع الخاص، ولذلك يجب أن يكون هناك بروتوكول بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة.
وأكد أنه يجب إلزام المستشفيات الخاصة بأسعار اقتصادية لا ترهق المواطن، لافتًا إلى أن أسعار المستشفيات الخاصة خرافية ولا يتحملها إلا عدد قليل من المواطنين، مشددًا على أنه يجب إلغاء تراخيص المستشفيات الخاصة التي لا تلتزم، معلقًا: "مينفعش نكسب المستشفيات الخاصة ملايين من أزمة كورونا، لايجب ألا تزيد الليلة في العناية المركز بالمستشفى الخاصة عن 4 آلاف جنيه"، متابعًا: "لكن مش معقول المستشفى تاخد في 4 أيام 360 ألف جنيه، يعني اليوم بـ90 ألف جنيه في المستشفى الخاصة".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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