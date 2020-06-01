كلوب: قصة كفاح محمد صلاح أمر لا يصدق

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بفريق ليفربول الإنجليزي عن النجم المصري محمد صلاح جناح الريدز.





تصريحات محمد صلاح





قال كلوب في تصريحات لصحيفة «الجارديان» الإنجليزية: "في أوروبا من الصعب أن تعثر على لاعب لديه قصته الخاصة، ربما من الممكن أن يحدث ذلك في لندن، لست متأكدًا، لكن كل اللاعبين الأفارقة لديهم قصتهم الخاصة".





وأضاف كلوب: "الأمر يتعلق بالقصة التي تقف وراءهم، إذا نظرت إلى ساديو ماني فقد تهرب من المنزل من أجل لعب كرة القدم، محمد صلاح كان يسافر أربع ساعات ونصف يوميًا من أجل الذهاب للتدريبات".



