محافظ المنيا: المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامات حتى الآن (فيديو)

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه طالب كافة سائقي الميكروباص بالمحافظة أن لا يقوموا بنقل أي راكب لا يرتدي كمامة، مشيرًا إلى أنه من خلال جواله الميدانية على مدى الأيام الماضية تبين التزام المواطنين بارتداء الكمامات، معقبًا: "المواطنون ملتزمون لحد الآن وأن شاء يكونوا وخدنها حماية ليهم".





وعن الزحام بمحطة القطارات، أضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يوجد أية زحام بحركة القطارات نهائياَ بالمحافظة.





وعن الصورة المتداولة بشأن الزحام في محطة سكة حديد المنيا، قال المحافظ،: " تزاحم القطارات يمكن تصادف وجود قطارين في وقت واحد..المواطنين كانوا في إجازة عيد وعودة للعمل والعودة إلى محل الإقامة، وعلى الفور تفرقوا..ولكن لا يوجد أية زحامات مطلقًا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



