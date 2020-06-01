وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيكون هناك تعقيم كامل للجان امتحانات الثانوية العامة، وسيطرح فيديو توضيحي لدخول الطلاب لجنة الامتحان.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم توزيع كمامة ومطهرات يوميا على كل طالب عند دخوله اللجنة، كما سيتم قياس درجة الحرارة للطلاب.





ووجه وزير التربية والتعليم، رسالة لأولياء الأمور، قائلا: "نعمل على جعل اللجنة مكان أكثر أمنا من أي مكان أخر قد يتوجه له ابنك"، منوها بأن من يخشى على ابنه أو ابنته يمكنه تأجيل الامتحان العام المقبل.



