برلماني يكشف سبب إعلانه إصابة 8 من عائلته (فيديو)

قال النائب محمد الفيومي، إن الهدف من وراء إعلانه عن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هو إرسال رسائل مهمة للمواطنين وأبناء دائرته، معقبًا: "أول الرسائل أن الناس بتكون مصابة وتخاف تعلن عن هذا وهو أمر خطير لأنهم بينشروا المرض بين الناس"، مشددًا على أن المرض ليس عيبا أو عارا.





وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأحد، أن المصابين هم أبنائه وأزواجهم واحفاده، مستكملا: "الرسالة التانية هو إني عاوز أقول أن العزل المنزلي في غاية الأهمية طالما الحالة لا تستدعي المستشفى حتى لا يتم الضغط على المنظومة الصحية كون القطاع الصحى منهك وعليه ضغط شديد".





ولفت إلى أن كافة المصابين يتلقون العلاج بالمنزل، وبحكم عمله كطبيب يشرف عليهم ويتواصل معهم عبر الهاتف، معقبًا: "برتوكول وزارة الصحة حقق معهم نتائج جيدة جدًا.. وعاوز أقول للقادرين أنت قادر تشتري الأدوية فسيب الدواء لغير القادر.. لأن العبء المالي الذي تحملته الدولة في مواجهة فيروس كورونا يهز أي اقتصاد".





وتابع: "بقول للمواطن المصري، متخفش ولا تفزع من الحملات المغرضة التي تشكك في الدولة والإجراءات التي تقوم بها من أجل حماية صحة المواطنين".



