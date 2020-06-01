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عاجل.. القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامه بتنظيم حفل زفافه داخل إحدى الفيلات، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ووجود تجمعات بالمخالفة للقانون والإجراءات الاحترازية المتبعة، ومخالفة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

ورصدت أجهزة الأمن بالجيزة إقامة زوج شقيقة الفنان محمد رمضان حفل زفافه داخل كومباوند، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، نطاق قسم شرطة الشيخ زايد ثان.

وتمكنت القوات من القبض على العريس "حسام حامد" واقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان أقام الفنان محمد رمضان حفل زفاف شقيقته "إيمان رمضان"، داخل فيلا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وسط حضور الأصدقاء والأقارب، ووجود تجمعات، مما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فيروس الكورونا.

آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا 
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

عاجل.. القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان
عاجل.. القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان
عاجل.. القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان
عاجل.. القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان

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محمد رمضان كورونا زوج شقيقة محمد رمضان بوابة الفجر الفجر

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