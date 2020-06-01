شوقي عن الامتحان الإليكتروني بالثانوية العامة: "لو مش بنغش كنا عملناه"

توقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستتعرض لهجوم كبير خلال الأسابيع الثلاثة القادمة بسبب امتحانات الثانوية العامة.





وقال "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن موعد الامتحانات لم يتغير وسيكون في 21 يوينو، معلقا: "ضميرنا مرتاح وعملنا الواجب"، منوها بأن تأجيل الامتحانات بلا تاريخ محدد سيحدث مشكلة أكبر من عقد الامتحان.





ورد وزير التربية والتعليم، على دعوات تأجيل الامتحانات عام، قائلا: "كده في 2021 هيكون في دفعتين داخلين الجامعة اللي مفيهاش أماكن تكفي نصف العدد ده"، لافتا إلى أن من يردد احتساب مجموع الصف الأول والثاني الثانوي نوع من العبث، حيث لم يكن هناك امتحان من الأساس.





وأضاف، "لو الناس عندنا مش بتغش كنا قدرنا نعمل بحث، أو امتحان إليكتروني"، متسائلا: "هل يجوز نعمل امتحان إليكتروني والطلاب يغشوا، وكلهم يدخلوا طب".



