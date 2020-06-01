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شوقي عن الامتحان الإليكتروني بالثانوية العامة: "لو مش بنغش كنا عملناه"
الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:19 ص
هدى عبدالرازق
توقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستتعرض لهجوم كبير خلال الأسابيع الثلاثة القادمة بسبب امتحانات الثانوية العامة.
وقال "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن موعد الامتحانات لم يتغير وسيكون في 21 يوينو، معلقا: "ضميرنا مرتاح وعملنا الواجب"، منوها بأن تأجيل الامتحانات بلا تاريخ محدد سيحدث مشكلة أكبر من عقد الامتحان.
ورد وزير التربية والتعليم، على دعوات تأجيل الامتحانات عام، قائلا: "كده في 2021 هيكون في دفعتين داخلين الجامعة اللي مفيهاش أماكن تكفي نصف العدد ده"، لافتا إلى أن من يردد احتساب مجموع الصف الأول والثاني الثانوي نوع من العبث، حيث لم يكن هناك امتحان من الأساس.
وأضاف، "لو الناس عندنا مش بتغش كنا قدرنا نعمل بحث، أو امتحان إليكتروني"، متسائلا: "هل يجوز نعمل امتحان إليكتروني والطلاب يغشوا، وكلهم يدخلوا طب".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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