معلول يتلقى عرضا للرحيل عن الأهلي .. (3 ملايين دولار)













تلقى النجم الدولي التونسي، علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عرضًا مغريًا جديدًا للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





رحيل علي معلول عن الأهلي





وذكرت صحيفة «تونس الرقمية» مساء اليوم الأحد، أن علي معلول تلقى عرضًا مغريًا من نادي العين الإماراتي مقابل 3 ملايين دولار ويحصل عليهم اللاعب بخلاف ما سيحصل عليه فريقه، ولكنه رفض العرض الخيالي وتمسك بالبقاء مع الاهلي.





وكان الأهلي رفض شكلًا وموضوعًا فتح مفاوضات رحيل علي معلول نظرًا لأنه من الأعمدة الرئيسية للمدير الفني للفريق السويسري ريني فايلر.



