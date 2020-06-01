فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه "وحشتوني" (فيديو)

وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع جدًا بعد ساعات قليلة من طرحها بيوتيوب.







وكان الفنان ​فضل شاكر​ قد طرح أغنيته المنفردة الجديدة باللهجة المصرية التي حملت اسم "غيب" وذلك على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وهي من كلمات الشاعر ​محمد رفاعي​، ألحان ​وليد سعد​، وتوزيع ​أحمد إبراهيم​.



ويقول مطلعها :""غيب عن عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح وانساني عن نفسي مش هنساك ، روح مش فارقة عندي كتير، جوايا حب كبير وكفاية اللي أنا عشته معاك".



أغنية "وحشتوني" من كلمات قوس وألحان سهم وتوزيع خالد عز وتلقت ردود أفعال قوية من جمهور فضل الذي عبر عن إعجابه بالأغنية.