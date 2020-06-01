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فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه "وحشتوني" (فيديو)
الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:46 ص
لمياء علي
طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أحدث أغانيه بعنوان "وحشتوني" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.
وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع جدًا بعد ساعات قليلة من طرحها بيوتيوب.
أغنية "وحشتوني" من كلمات قوس وألحان سهم وتوزيع خالد عز وتلقت ردود أفعال قوية من جمهور فضل الذي عبر عن إعجابه بالأغنية.
وكان الفنان فضل شاكر قد طرح أغنيته المنفردة الجديدة باللهجة المصرية التي حملت اسم "غيب" وذلك على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وهي من كلمات الشاعر محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
ويقول مطلعها :""غيب عن عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح وانساني عن نفسي مش هنساك ، روح مش فارقة عندي كتير، جوايا حب كبير وكفاية اللي أنا عشته معاك".
ويقول مطلعها :""غيب عن عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح وانساني عن نفسي مش هنساك ، روح مش فارقة عندي كتير، جوايا حب كبير وكفاية اللي أنا عشته معاك".