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وزير التعليم يكشف مفاجأة عن هاشتاج إلغاء امتحانات الثانوية العامة (فيديو)
الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:13 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار انعقاد امتحانات الثانوية العامة هو قرار دولة، وليس قرار وزير التعليم، بل قرار جماعي خاصة في ظل هذه الظروف.
ونوه "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، بأن الهاشتاج الخاص بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لفت نظر أجهزة الدولة، وتحققوا منه، معلقا: "اكتشفنا أنهم 300 ألف عاملين تريند، وهما في الحقيقة 10 آلاف أكونت فقط".
وأضاف أن هناك صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيته، ويثيروا بلبلة ليل نهار، مؤكدا أن نشر الشائعات حرب لانهاك الدولة وأولياء الأمور، محذرا من الصفحات التي تنشر "لينكات" نتيجة الصف الأول الثانوي، وتبين أنها لسرقة الأكونتات.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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