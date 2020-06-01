وزير التعليم يكشف مفاجأة عن هاشتاج إلغاء امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار انعقاد امتحانات الثانوية العامة هو قرار دولة، وليس قرار وزير التعليم، بل قرار جماعي خاصة في ظل هذه الظروف.





ونوه "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، بأن الهاشتاج الخاص بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لفت نظر أجهزة الدولة، وتحققوا منه، معلقا: "اكتشفنا أنهم 300 ألف عاملين تريند، وهما في الحقيقة 10 آلاف أكونت فقط".





وأضاف أن هناك صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيته، ويثيروا بلبلة ليل نهار، مؤكدا أن نشر الشائعات حرب لانهاك الدولة وأولياء الأمور، محذرا من الصفحات التي تنشر "لينكات" نتيجة الصف الأول الثانوي، وتبين أنها لسرقة الأكونتات.



