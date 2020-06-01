"اتنين في الصندوق" يحصد نسبة مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" -1 يونيو

Advertisements

حقق مسلسل "اتنين في الصندوق"" لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس نسبة تصويت عالية في استفتاء "الفجر الفني"، كأفضل مسلسل كوميدي اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو.



وحصد مسلسل "اتنين في الصندوق" 17350صوتًا، بنسبة 15.82%، حتى الآن، ومن المفترض أن يتم إعلان النتيجة بعد انتهاء اجازة العيد.



مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.