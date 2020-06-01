تعرف على قرارات مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري

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قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بجلسته التي عُقدت مساء الأحد، توجيه الشكر لكافة الأجهزة الفنية و الإدارية الحالية بكامل هيئتها ( قطاع الناشئين لكرة القدم و السلة و الطائرة و كذلك الألعاب الفردية ) ، و تشكيل لجان من السادة أعضاء مجلس إدارة النادى لتولى ملف ترشيح الأجهزة الفنية و الإدارية أستعداداً للموسم الرياضى الجديد 2020-2021 خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة ، و للجان الحق في الاستعانة بمن تراه للمساهمة في إنجاح عملها وذلك على النحو التالى :



تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة القدم تضم في عضويتها هشام حسن نائب الرئيس ، وإبراهيم شعبان ومحمود القاضي أعضاء مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية .



تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة السلة مكونه من حازم الرجال أمين الصندوق ،وأحمد عبد المجيد وأحمد فؤاد أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية.



كما تقرر تشكيل جهاز الفريق الأول و قطاع الناشئين للكرة الطائرة مكونه من إسماعيل محمد وخليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية.



تشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية للألعاب الفردية المختلفة، تضم إبراهيم شعبان وأحمد فؤاد وخليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذي و

عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية.



كما قرر المجلس تفويض الأستاذ محمد مصيلحى في التفاوض لتجديد تعاقد الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021.



الموافقة على تولى النادى أعمال الإنشاءات الخاصة بالممول التجاري الجديد بمقر النادى بالشاطبى و العمل على إنهاء هذه الإنشاءات في أقرب و قت ممكن في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد ، نظراً لعدم الالتزام من جانب الشركة المنفذه بالتوقيتات و المستحقات الخاصة بالنادى .



مخاطبة معالى وزير الشباب و الرياضة ومحافظ الإسكندرية للبدء في إنشاء سور لحدود فرع النادى بسموحة كاملاً تمهيداً لأستكمال الانشاءات الخاصة بالفرع بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و كذلك طلب الموافقة على إيجار بعض المساحات على سور فرع النادى بسموحة تخصص للبنوك و الوكالات التجارية في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد في ظل التوقف التام لجميع الموارد المالية التي يعتمد عليها النادى في تمويل أنشطته المختلفه .



الموافقة على قبول تبرع الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى بعدد خمسة بوابات تعقيم " 3 " بمقر النادى بالشاطبى و " 2 " بفرع النادى بسموحة تحسباً لعودة و أستئناف النشاط الرياضى و الاجتماعى من جديد مع أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة بخصوص هذا الشأن.



تشكيل لجنة للهيكلة الإدارية للعاملين بالنادى من هشام حسن نائب الرئيس و حازم الرجال أمين الصندوق ،وأحمد عبد المجيد عضو المجلس وجاسر شمس المدير التنفيذي ومحمد جمعة قرقورة المدير المساعد لشئون مجلس الإدارة .



وقد قرر المجلس إغلاق باب التقدم للحصول على العضوية الجديدة للنادى إعتباراً من 1/7/2020 نظراً للقبال الكبير من الهيئات و الشركات على عضوية النادى .