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"كنت مركب دعامات بالقلب".. أول تعليق من محمد هنيدي على عدم حضوره جنازة حسن حسني

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر

رد الفنان محمد هنيدى، عن الهجوم الذي تعرض له بسبب تغيبه عن حضور جنازة الفنان الكبير الراحل حسني حسني، عن طريق تغريدة له بموقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكتب هنيدي في تغريدته: "حسن حسني الله يرحمه زى أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي". 

وأضاف "عادة مابحبش أتكلم لما بتعب.. بس قبل رحيل حبيبى حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أى حركة.. ربنا يرحمك يا عم حسن.. وماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده".

وكان الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، علق على عدم حضور أي فنان جنازة الفنان الراحل حسن حسني، قائلاُ: "أبطال الكيبورد الذين يهاجمون الفنان يا ريتهم نزلوا وقدموا التعزية".

وأضاف في تصريحات اعلامية أنه قام بالذهاب إلى الكثير من الجنازات لبعض الشخصيات المشهورة، ولم يحضر فيها الكثير، معقبًا: "ياما حضرنا جنازات وياما شوفنا، وبقول للي شايفين نفسهم أوصياء على الفنانين، أرجوكم شوفوا حد غير الفنانين".

ورحل الفنان الكبير حسن حسني عن عالمنا فجر السبت الماضي عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة.


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