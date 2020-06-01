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المستشفيات الجامعية تكشف مستويات فيروس كورونا (فيديو)
الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:04 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إنه يتم تقسيم الإصابات بفيروس كورونا لعدة مستويات من 1 لـ8، موضحًا أن الإصابات البسيطة تكون أقل من 3.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه يتم توجيه المشتبه في إصابته إلى الطريق الطبي الأفضل له، موضحًا أنه يمكن للمواطن التوجه للعيادات الخارجية للمستشفيات الجامعية للكشف عن كورونا.
وأشار إلى أن هناك 11 مستشفى جامعي تستقبل حالات كورونا، وأن مستشفى قصر العيني الفرنساوي ضمن المستشفيات الجامعية المتاحة لمرضى كورونا، وأنه خلال أسبوع ستنضم 7 مستشفيات جامعية لعلاج كورونا، متابعًا: "سيصل عدد المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا إلى 21 مستشفى".
وأوصى الأمين العام للمستشفيات الجامعية، باستخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي باستمرار، مؤكدًا أنها طرق مكافحة كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".