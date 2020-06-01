المستشفيات الجامعية تكشف مستويات فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إنه يتم تقسيم الإصابات بفيروس كورونا لعدة مستويات من 1 لـ8، موضحًا أن الإصابات البسيطة تكون أقل من 3.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه يتم توجيه المشتبه في إصابته إلى الطريق الطبي الأفضل له، موضحًا أنه يمكن للمواطن التوجه للعيادات الخارجية للمستشفيات الجامعية للكشف عن كورونا.





وأشار إلى أن هناك 11 مستشفى جامعي تستقبل حالات كورونا، وأن مستشفى قصر العيني الفرنساوي ضمن المستشفيات الجامعية المتاحة لمرضى كورونا، وأنه خلال أسبوع ستنضم 7 مستشفيات جامعية لعلاج كورونا، متابعًا: "سيصل عدد المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا إلى 21 مستشفى".





وأوصى الأمين العام للمستشفيات الجامعية، باستخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي باستمرار، مؤكدًا أنها طرق مكافحة كورونا.



