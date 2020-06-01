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برلماني يوجه رسالة للمصريين بعد إصابته بكورونا (فيديو)
الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:18 ص
كـسـاب أحـمـد
قال عيد هيكل، عضو مجلس النواب، إنه شعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ يوم الأربعاء الماضي، ما دعاه إلى عمل أشعة مقطعية أظهرت أنه يعاني من التهاب رئوي، معقبًا: "قمت بعمل مسحة وظهرت نتيجتها اليوم وتبين أننى مصاب بفيروس كورونا"، مشددًا على أنه ليس عيب أن يصاب الإنسان بفيروس كورونا.
وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تتعامل بعدالة كاملة مع كافة المواطنين فيما يخص مرضى فيروس كورونا، معقبة: "أناشد الجميع ارتداء الكمامات واتباع التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية".
ولفت النائب، إلى أنه أجرى مسحات لكافة أفراد عائلته وتبين عدم إصابتهم بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لا يعلم من أين تم نقل العدوى له، متابعة:"المشكلة أنى لم أغلق المقرات الخدمية بتعتي، ورغم حرصي الشديد لا يمنع حذر من قدر..عملت أكبر حملة تعقيم على مستوى الجمهورية في الدائرة بتعتي".
ووجه، رسالة إلى المصريين قائلًا: "أقول للناس التزموا بتعليمات الدولة التي لم تدخر جهدًا أو مالًا فس سبيل حياة المحافظة على أي مواطن مصري".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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