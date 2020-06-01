برلماني يوجه رسالة للمصريين بعد إصابته بكورونا (فيديو)

قال عيد هيكل، عضو مجلس النواب، إنه شعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ يوم الأربعاء الماضي، ما دعاه إلى عمل أشعة مقطعية أظهرت أنه يعاني من التهاب رئوي، معقبًا: "قمت بعمل مسحة وظهرت نتيجتها اليوم وتبين أننى مصاب بفيروس كورونا"، مشددًا على أنه ليس عيب أن يصاب الإنسان بفيروس كورونا.





وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تتعامل بعدالة كاملة مع كافة المواطنين فيما يخص مرضى فيروس كورونا، معقبة: "أناشد الجميع ارتداء الكمامات واتباع التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية".





ولفت النائب، إلى أنه أجرى مسحات لكافة أفراد عائلته وتبين عدم إصابتهم بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لا يعلم من أين تم نقل العدوى له، متابعة:"المشكلة أنى لم أغلق المقرات الخدمية بتعتي، ورغم حرصي الشديد لا يمنع حذر من قدر..عملت أكبر حملة تعقيم على مستوى الجمهورية في الدائرة بتعتي".





ووجه، رسالة إلى المصريين قائلًا: "أقول للناس التزموا بتعليمات الدولة التي لم تدخر جهدًا أو مالًا فس سبيل حياة المحافظة على أي مواطن مصري".



