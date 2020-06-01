وزير التعليم يتحدث عن ملامح العام الدراسي الجديد (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك نحو 5 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع أزمة كورونا حال استمرارها حتى بداية العام الدراسي الجديد.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لابد من الوصول لحلول مبتكرة، وخارج الصندوق، وليست اعتيادية لأن الظروف ليست اعتيادية.





وأضاف أنه من ضمن الاقتراحات، وليس قرارا نهائيا تقليل الكثافات في الفصول في زمن الكورونا، هو تقسيم الدفعة على 3 أقسام، معلقا: "لو الفصل فيه 30 طالبا، كل 10 يجوا يومين في الأسبوع"، حيث يتم تقليل الكثافات بتقليل اللحضور واستكمالها باستخدام التكنولوجي.



