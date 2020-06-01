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أنابيلا هلال تتألق وتشع جمالًا وأنوثة في أحدث ظهور لها

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:05 ص
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
لمياء علي

أطلت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال بإطلالة جديدة نالت إعجاب محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت أنابيلا بملابس رياضية كشفت عن جمالها ورشاقتها وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وظهرت في الصورة وهي تجلس وسط الطبيعة.

جدير بالذكر أن أنابيلا هلال كانت قد حلت ضيفة على الفنان أحمد السقا في برنامجه الرمضاني إغلب السقا وكانت الحلقة مميزة للغاية.

وحققت انابيلا نجاحات كبيرة بعد تقديمها للموسم السابق من برنامج ذا فويس كيدز وحظيت باشادات كبيرة.

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