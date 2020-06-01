وزير التعليم عن تجربة الأبحاث: "نقلة كبيرة.. ورب ضارة نافعة"

أشاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتجربة تقديم المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي أبحاث بدلا من الامتحان التقليدي، مؤكدا أنها كانت تجربة رائعة، وأفادتهم كثيرا، معلقا: رب ضارة نافعة".





وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "دخل في قاموسنا حاجات لم نكن نحلم نتكلم فيها مثل البحث واستخدام الكمبيوتر"، منوها بأنه مازالت بعض العادات الموروثة الخاطئة مستمرة مثل الغش.





وأضاف وزير التربية والتعليم، إلى أن التجربة كانت إيجابية جدا، ونقلت التعليم المصري نقلة كبيرة، وسيظهر تأثيرها العامين القادمين.



