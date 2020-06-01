عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لها دور إشرافي على المدارس الخاصة والدولية، منوها بأنهم سيتناقشون مع أصحاب المدارس الدولية والخاصة في ملف المصروفات خلال هذا الصيف قبل بداية العام الدراسي المقبل.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المدارس الخاصة والدولية ستتحمل أعباءا مختلفة في زمن ما بعد كورونا، حتى تقدم الخدمة التعليمية.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أنهم سيحاولون التوفيق بين أولياء الأمور، وأصحاب المدارس الخاصة في ظل قواعد عامة تحتفظ بحقوق الطرفين.



