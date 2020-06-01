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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-6-2020

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:15 ص
سعر الريال
سعر الريال
الفجر الاقتصادي
سعر الريال السعودي

 استقرت أسعار الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى أول تعاملات شهر يونيو اليوم الإثنين، ليسجل سجل متوسط سعر العملة السعودية  4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاءت أخر تحديثات البنوك اليوم على النحو التالي:


سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13  جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.10  جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

 

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